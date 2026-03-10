Опытный походник Кулеш оценил версию об убийстве Усольцевых в тайге

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш прокомментировал для aif.ru версию о том, семья Усольцевых, которая бесследно исчезла в сентябре 2025 года в районе урочища Буратинка, могла погибнуть в результате преступления, а их тела были вывезены.
Такое мнение ранее высказал сибирский охотник Александр Багаев, знакомый с обстоятельствами поисков. Он выразил убеждение, что трое человек — взрослые и пятилетний ребёнок — не могли просто «раствориться» в тайге, не оставив следов.
«Меня самого беспокоит эта ситуация. Действительно странно: три человека пропали на довольно ограниченной территории, и до сих пор непонятно, что произошло, — обозначил Кулеш. — Однако никаких улик, указывающих на бытовой или случайный конфликт, не обнаружено».
Собеседник издания напомнил, что следствие отрабатывало подобные версии, и они не подтвердились.
«Поэтому методом исключения самой вероятной и рабочей остается версия о том, что Усольцевы заблудились и замёрзли, пытаясь найти укрытие», — сказал Кулеш.
Он добавил, что активные поиски семьи в лесу важно начать, как только сойдет снег, и до того, как появится зелень, примерно в начале мая.
«В этот период нужно очень активно всё проверять. Потому что при появлении зелени следы будут снова скрыты», — пояснил Кулеш.
Напомним, что семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина — бесследно исчезла 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье. Несмотря на масштабную поисковую операцию, за пять месяцев не было найдено ни одной зацепки. Официальной версией произошедшего считается несчастный случай. Также звучали криминальные сценарии и возможность побега.