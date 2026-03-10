Приставы увеличили долг осужденного по делу курских фортификаций до 4,3 млрд

Долг бывшего главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, осужденного по делу о хищениях при строительстве оборонных сооружений, вырос более чем на 297 млн рублей и превысил 4,38 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов.
По данным приставов, на апрель 2025 года Лукин был должен свыше 4,1 млрд рублей. Эти средства, по версии следствия, он вместе с соучастниками присвоил при исполнении государственных контрактов на строительство фортификаций в Курской области.
На имущество бывшего чиновника наложен арест. Исполнительное производство находится в Главном межрегиональном управлении ФССП, которое занимается особо важными делами.
Согласно материалам службы, к сумме долга добавлен исполнительский сбор — более 286,9 млн рублей. Кроме того, с 14 января текущего года с Лукина взыскивают 900 тыс. рублей государственной пошлины, присужденной судом.
Таким образом, общая сумма задолженности увеличилась примерно на 287,8 млн рублей и сейчас превышает 4,38 млрд рублей.
Ранее Курский суд признал Владимира Лукина виновным в хищении 152 млн рублей при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Его приговорили к девяти годам лишения свободы и одному году ограничения свободы. Суд также лишил его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
По этому же делу сроки получили его заместитель Игорь Грабин, второй заместитель и бывший генеральный директор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов, а также директор фирмы «КТК Сервис» Андрей Воловиков.
