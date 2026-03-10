Приставы увеличили долг осужденного по делу курских фортификаций до 4,3 млрд

Долг бывшего главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, осужденного по делу о хищениях при строительстве оборонных сооружений, вырос более чем на 297 млн рублей и превысил 4,38 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов.