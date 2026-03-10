Пьяные подростки устроили погром в кафе во Владивостоке

Охраны в заведении нет, поэтому для усмирения конфликта посетителям пришлось вызывать полицию. Местные жители задаются вопросом, почему в заведении не контролировали возраст посетителей и, возможно, допустили продажу алкоголя несовершеннолетним. В заведениях такого рода, как правило, разрешают приносить свои спиртные напитки, так что приобрести выпивку подростки могли и в другом месте. (Ранее жители микрорайона уже писали в telegram-канал «Второй Речки», что в одном из придомовых магазинов на улице Русской систематически продают подросткам алкоголь, однако проверка полиции смогла запротоколировать только торговлю спиртным в ночное время).