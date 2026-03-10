Пьяные подростки устроили погром в кафе во Владивостоке

Очевидцы утверждают, что в ночь с 8 на 9 марта группа подростков распивала в кафе крепкий алкоголь. Между ребятами завязался конфликт, перешедший в драку. Дебоширы, выясняя отношения, запрыгивали на столы, кидались бутылками и проявляли агрессию к другим посетителям, которые пытались успокоить пьяную молодёжь.
Охраны в заведении нет, поэтому для усмирения конфликта посетителям пришлось вызывать полицию. Местные жители задаются вопросом, почему в заведении не контролировали возраст посетителей и, возможно, допустили продажу алкоголя несовершеннолетним. В заведениях такого рода, как правило, разрешают приносить свои спиртные напитки, так что приобрести выпивку подростки могли и в другом месте. (Ранее жители микрорайона уже писали в telegram-канал «Второй Речки», что в одном из придомовых магазинов на улице Русской систематически продают подросткам алкоголь, однако проверка полиции смогла запротоколировать только торговлю спиртным в ночное время).
Напоминаем, что «Порт-Артур» уже фигурировал ранее в криминальных хрониках. В декабре 2025 года там произошла массовая драка, один из потерпевших обратился в полицию, о результатах расследования пока открытой информации нет.
Также полиция Владивостока в конце февраля начала проверку информации о систематических нарушениях общественного порядка школьниками в торговом центре «Домовой» на улице Нейбута. По словам работников ТЦ, подростки устраивают там погромы в состоянии алкогольного опьянения.
По факту другой пьяной выходки подростков и их 18-летнего товарища уже возбудили уголовное дело об умышленной порче имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). Компания разгромила «умный» павильон автобусной остановки «Дом ветеранов», повредив остекление и информационное табло. Молодые люди задержаны, они дали признательные показания.