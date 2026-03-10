В Эхирит-Булагатском районе школьнику выплатят 50 тысяч из-за травмы на уроке

В Эхирит-Булагатском районе прокуратура заступилась за мальчика, который получил травму на уроке физкультуры. С жалобой в ведомство обратилась местная жительница. Выяснилось, что в сентябре 2025 года во время занятий на школьном корте ребенок упал и повредил ногу. Проверка показала, что покрытие на площадке было в плохом состоянии — со сколами и пустотами.
— Прокуратура внесла представление в школу. Нарушения устранили, а одного работника привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, директору школы выписали административный штраф в размере 10 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Но на этом дело не закончилось. Прокуратура подала в суд иск о компенсации морального вреда для пострадавшего мальчика. Суд встал на сторону ребенка и взыскал с образовательного учреждения 50 тысяч рублей. Теперь надзорное ведомство проследит, чтобы школа выплатила эти деньги.
