Как в Венеции: улицы Семея затопило талыми и дождевыми водами (видео)

Ситуацию прокомментировали в официальном Telegram-канале акимата Семея. «В настоящее время непрерывно проводятся работы по откачке воды и ее отводу в безопасные зоны. К работам привлечено в общей сложности 250 человек. В качестве дополнительной помощи задействована воинская часть 68303 МЧС РК. Напомним, что в ночную смену работают 65 единиц техники. Специалисты круглосуточно продолжают работы по стабилизации ситуации и полной откачке скопившейся воды», — сообщили в пресс-службе акимата.