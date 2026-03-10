Ричмонд
Как в Венеции: улицы Семея затопило талыми и дождевыми водами (видео)

Улицы Семея затопило после дождя. Жители города снимают в соцсети видео, в шутку сравнивая центр области Абай с итальянской Венецией, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Улицы Семея затопило после дождя, случившегося накануне. Жители делятся в соцсетях фотографиями и видео. «Дороги постепенно превращаются в море. Интересно, ливневая система у нас вообще существует или уже ушла в плавание?» — сообщает местный новостной паблик @oo_osa_semey_vko в Instagram.

На видеозаписях можно заметить, что в городе работает спецтехника. Горожане сравнивают происходящее на улицах центра области Абай с итальянской Венецией, снимают видео под атмосферную музыку и подписывают их игрой слов «Семенеция».

Ситуацию прокомментировали в официальном Telegram-канале акимата Семея. «В настоящее время непрерывно проводятся работы по откачке воды и ее отводу в безопасные зоны. К работам привлечено в общей сложности 250 человек. В качестве дополнительной помощи задействована воинская часть 68303 МЧС РК. Напомним, что в ночную смену работают 65 единиц техники. Специалисты круглосуточно продолжают работы по стабилизации ситуации и полной откачке скопившейся воды», — сообщили в пресс-службе акимата.