В Иркутске подростки напали на мужчину, он умер от кровопотери

Инцидент произошел на улице Академика Окладникова вечером 8 марта. Компания подростков увидела в торговом центре горожанина, который был, по их мнению, пьян, и его поведение не понравилось несовершеннолетним. На улице они затеяли с мужчиной ссору, и один из молодых людей ударил оппонента ножом в ногу.