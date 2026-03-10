Ричмонд
В Иркутске подростки напали на мужчину, он умер от кровопотери

Группа молодых людей в Иркутске решила проучить мужчину, поведение которого показалось им неадекватным. Ссора закончилась кровопролитием, пострадавший умер в машине скорой помощи.

Источник: Российская газета

Инцидент произошел на улице Академика Окладникова вечером 8 марта. Компания подростков увидела в торговом центре горожанина, который был, по их мнению, пьян, и его поведение не понравилось несовершеннолетним. На улице они затеяли с мужчиной ссору, и один из молодых людей ударил оппонента ножом в ногу.

«Пострадавший скончался от кровопотери в считанные минуты», — рассказали в областном главке СК.

Правоохранители задержали предполагаемого убийцу — это 17-летний подросток. Возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают участников конфликта.