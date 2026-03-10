В Приамурье осудили жительницу Китая за контрабанду более тысячи меховых шкурок

Установлено, что в октябре 2025 года на парковке у таможни в Благовещенске к Юй подошел неизвестный мужчина. Он предложил ей перевезти через границу большую партию шкур животных за вознаграждение. Женщина понимала, что товар нужно декларировать, но для этого не было нужных документов. Тем не менее она согласилась на перевозку, надеясь на вознаграждение.