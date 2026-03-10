В Приамурье осудили жительницу Китая за контрабанду более тысячи меховых шкурок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 марта. /ТАСС/. Гражданку Китая приговорили к 5,5 года колонии в Амурской области за контрабанду более тысячи шкурок соболя и шиншиллы. Об этом сообщается в Telegram-канале Благовещенского городского суда.
«Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело несудимой гражданки КНР Юй, совершившей незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов группой лиц по предварительному сговору (п. “в” ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Суд признал Юй виновной в совершении преступления и приговорил к 5,5 года колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда. Вещественные доказательства — более 1000 шкурок соболя и шиншиллы — конфискованы в доход государства», — говорится в сообщении.
Установлено, что в октябре 2025 года на парковке у таможни в Благовещенске к Юй подошел неизвестный мужчина. Он предложил ей перевезти через границу большую партию шкур животных за вознаграждение. Женщина понимала, что товар нужно декларировать, но для этого не было нужных документов. Тем не менее она согласилась на перевозку, надеясь на вознаграждение.
Мужчина передал ей чемодан и рюкзак, где лежали шкурки 370 баргузинских соболей (23,4 кг), 238 шиншилл естественной окраски (7,2 кг) и 429 окрашенных шиншилл (10,4 кг). Общий вес груза составил 41 кг. Сотрудники таможни при досмотре обнаружили в багаже Юй предметы, нехарактерные для личного пользования. Все шкурки были изъяты.
Эксперты признали пушнину стратегически важными ресурсами. Общая стоимость контрабанды составила 4,8 млн рублей, что считается крупным размером. В суде подсудимая рассказала, что ей нужны были деньги, поэтому она согласилась на перевозку, осознавая, что товар запрещено вывозить без декларирования.
Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, участие в благотворительной акции для социально-реабилитационного центра, принесение извинений в зале суда. Дела соучастников преступления рассматриваются отдельно.