Жителя Владивостока будут судить за хищение арендованной иномарки

Жителя Владивостока будут судить за хищение арендованной Toyota Corona Premio, которую он отказался вернуть владельцу и отдал знакомому в залог по личному долгу. По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, мужчину обвинили по части 3 статьи 160 УК РФ — это хищение чужого имущества в крупном размере.