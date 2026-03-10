Жителя Владивостока будут судить за хищение арендованной иномарки

Жителя Владивостока будут судить за хищение арендованной Toyota Corona Premio, которую он отказался вернуть владельцу и отдал знакомому в залог по личному долгу. По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, мужчину обвинили по части 3 статьи 160 УК РФ — это хищение чужого имущества в крупном размере.
Как сообщает издание «Золотой мост», 29-летний житель города заключил договор аренды на иномарку с другим владивостокцем и около полугода исправно платил за пользование машиной. Затем у него начались финансовые проблемы и арендные платежи прекратились.
После этого, как установили полицейские, арендатор передал Toyota Corona Premio своему знакомому как залог по уже существующему долгу. Когда владелец потребовал вернуть автомобиль, мужчина отказался это сделать. Потерпевший обратился в полицию.
Сотрудники полиции нашли и изъяли машину. Иномарку вернули законному владельцу. Следователи собрали доказательства, которые подтверждают причастность обвиняемого к инкриминируемому преступлению. Сейчас они завершили расследование уголовного дела.
Фигурант находится под подпиской о невыезде и обязательством о надлежащем поведении. По информации УМВД, при рассмотрении дела в суде ему могут назначить до шести лет лишения свободы.