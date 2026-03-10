Полиция сорвала попытку продажи ребенка россиянки бандой в Аргентине

В Аргентине преступная группировка «Лос Монос» пыталась продать новорожденного ребенка гражданки России. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Кристиан Рубилар.
По его словам, россиянка ранее переехала из США в Аргентину. Впоследствии женщина оказалась в тяжелом положении и, как утверждается, испытывала проблемы психического характера.
Как рассказал адвокат, она родила ребенка от участника банды «Лос Монос». По его словам, преступная группа заставила женщину рожать вне медицинского учреждения.
По данным Рубилара, роды произошли в дешевой гостинице. Он утверждает, что бандиты хотели получить контроль над младенцем и продать его.
Адвокат сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. По его словам, планы группировки были оперативно пресечены полицией.
Рубилар также отметил, что в Аргентине младенцы нередко становятся объектом незаконной торговли. По его словам, чаще всего в такие схемы попадают дети женщин, находящихся в тяжелом социальном положении.
