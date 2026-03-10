Ричмонд
В Иркутской области за неделю в ДТП погибли шесть человек, 53 пострадали

По видам происшествий лидируют столкновения — 21 случай.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Со 2 по 8 марта 2026 года в Иркутской области зарегистрировали 42 дорожные аварии. В них погибли шесть человек, еще 53 получили травмы. Среди пострадавших — 12 детей, их госпитализировали. Повреждено 73 машины. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

— Чаще всего аварии случались из-за неправильного расположения машин на дороге- 13 таких нарушений. Шесть ДТП произошли из-за несоответствия скорости условиям движения, четыре — из-за игнорирования дорожных знаков, — рассказывают в агентстве.

По видам происшествий лидируют столкновения — 21 случай. Еще 11 раз водители сбивали пешеходов. Четыре аварии случились с участием пьяных водителей. Трое сели за руль без прав. Восемь водителей скрылись с мест ДТП. У 13 автомобилистов не было полисов ОСАГО.

Госавтоинспекция призывает строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать трагедий.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что автобус «Мерседес» перевернулся на улице Ширямова в Иркутске.