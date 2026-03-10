В Иркутской области за неделю в ДТП погибли шесть человек, 53 пострадали

Со 2 по 8 марта 2026 года в Иркутской области зарегистрировали 42 дорожные аварии. В них погибли шесть человек, еще 53 получили травмы. Среди пострадавших — 12 детей, их госпитализировали. Повреждено 73 машины. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
— Чаще всего аварии случались из-за неправильного расположения машин на дороге- 13 таких нарушений. Шесть ДТП произошли из-за несоответствия скорости условиям движения, четыре — из-за игнорирования дорожных знаков, — рассказывают в агентстве.
По видам происшествий лидируют столкновения — 21 случай. Еще 11 раз водители сбивали пешеходов. Четыре аварии случились с участием пьяных водителей. Трое сели за руль без прав. Восемь водителей скрылись с мест ДТП. У 13 автомобилистов не было полисов ОСАГО.
Госавтоинспекция призывает строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать трагедий.
