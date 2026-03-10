В Иркутской области за неделю в ДТП погибли шесть человек, 53 пострадали

Со 2 по 8 марта 2026 года в Иркутской области зарегистрировали 42 дорожные аварии. В них погибли шесть человек, еще 53 получили травмы. Среди пострадавших — 12 детей, их госпитализировали. Повреждено 73 машины. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.