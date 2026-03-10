Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске произошел пожар в ресторане доставки еды

В Братске огнеборцы ликвидировали возгорание, которое произошло в ресторане доставки еды. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приангарью.

Источник: ТК Город

Инцидент произошел вечером 9 марта в административном одноэтажном здании по улице Рябикова в Центральном районе. Там сработала автоматическая система противопожарной защиты.

На момент прибытия первого подразделения шёл дым из помещения ресторана доставки еды. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, из них 5 детей, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.

Открытое горение пожарные ликвидировали меньше чем за 10 минут. Огонь успел повредить наружную и внутреннюю стены здания на площади 5 квадратных метров. Никто не пострадал.

Специалисты выяснили, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электрическом моторе вытяжки, которая находилась в ресторане.