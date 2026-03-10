В Братске произошел пожар в ресторане доставки еды

Инцидент произошел вечером 9 марта в административном одноэтажном здании по улице Рябикова в Центральном районе. Там сработала автоматическая система противопожарной защиты.
На момент прибытия первого подразделения шёл дым из помещения ресторана доставки еды. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, из них 5 детей, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.
Открытое горение пожарные ликвидировали меньше чем за 10 минут. Огонь успел повредить наружную и внутреннюю стены здания на площади 5 квадратных метров. Никто не пострадал.
Специалисты выяснили, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электрическом моторе вытяжки, которая находилась в ресторане.