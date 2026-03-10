В Омске троллейбус и ДТП парализовали Ленинградский мост

Утром во вторник, 10 марта 2026 года, в Омске серьёзно осложнилось движение по Ленинградскому мосту в сторону центра. По словам очевидцев, машины стоят в плотной пробке еще от остановки «Больница» на улице Суворова. Затор также образовался и на улице 60 лет Победы.