Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске троллейбус и ДТП парализовали Ленинградский мост

Затор в сторону центра растянулся от улицы Суворова, на месте работает аварийная служба.

Источник: Om1 Омск

Утром во вторник, 10 марта 2026 года, в Омске серьёзно осложнилось движение по Ленинградскому мосту в сторону центра. По словам очевидцев, машины стоят в плотной пробке еще от остановки «Больница» на улице Суворова. Затор также образовался и на улице 60 лет Победы.

Предположительно, на дорожную ситуацию мог повлиять инцидент с троллейбусом, который уже не менее часа остаётся на съезде с Ленинградского моста.

При этом сервис «Яндекс Пробки» отметил этот участок значком ДТП. Кроме того, по данным ресурса, еще одна авария произошла непосредственно на самом мосту при движении в сторону центра.

В целом дорожная обстановка в Омске утром оценивается в 6 баллов.