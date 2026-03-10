После обязательных расходов у жителя Башкирии остается около 6,8 тысячи рублей

Росстат опубликовал данные о доходах и расходах жителей регионов за 2025 год. В Башкирии среднедушевой доход составил 53 985 рублей в месяц — это на 14,3 процента больше, чем годом ранее. Показатель ниже среднего по Приволжскому федеральному округу (58 033 рубля) и значительно уступает лидерам: Татарстану (74 506 рублей) и Нижегородской области (72 046 рублей).
Расходы жителей республики тоже выросли — до 47 210 рублей в месяц, прибавив 13,1 процента. После всех необходимых трат у среднего жителя Башкирии остается 6 775 рублей. Для сравнения: по округу обязательные расходы в среднем составили 44 501 рубль, а в Татарстане и Нижегородской области — 53 889 и 53 306 рублей соответственно.
В целом по России доходы достигли 74 845 рублей, потребительские расходы — 52 365 рублей. Свободных средств у среднестатистического россиянина оставалось почти 22,5 тысячи рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.