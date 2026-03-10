После обязательных расходов у жителя Башкирии остается около 6,8 тысячи рублей

Росстат опубликовал данные о доходах и расходах жителей регионов за 2025 год. В Башкирии среднедушевой доход составил 53 985 рублей в месяц — это на 14,3 процента больше, чем годом ранее. Показатель ниже среднего по Приволжскому федеральному округу (58 033 рубля) и значительно уступает лидерам: Татарстану (74 506 рублей) и Нижегородской области (72 046 рублей).