Суд оправдал австралийку, проколовшую презервативы подруги

Речь идёт о Скай Палацезе Эдвардс. Следствие утверждало, что летом 2022 года девушка из ревности к новому бойфренду своей подруги взяла швейную иглу и сделала крошечные отверстия в нескольких презервативах. Позже она призналась на допросе, что выбросила испорченные изделия вместе с открытками и фотографиями, которые напоминали о прежней дружбе.