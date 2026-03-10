Tasnim: Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне

Как информирует агентство, иранскими силами была атакована авиабаза США Шейх-Иса в Бахрейне, после бомбардировки на базе возник пожар. По сведениям Tasnim, целью атаки было общежитие для американских военнослужащих.
О возможном причиненном ущербе или пострадавших в результате налета сведений пока не имеется.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше