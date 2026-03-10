Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tasnim: Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне

РАБАТ, 10 марта. /ТАСС/. Иранские силы провели ракетную атаку на американскую базу, расположенную в Бахрейне. Сообщившее об этом агентство Tasnim утверждает, что на базе возник сильный пожар.

Как информирует агентство, иранскими силами была атакована авиабаза США Шейх-Иса в Бахрейне, после бомбардировки на базе возник пожар. По сведениям Tasnim, целью атаки было общежитие для американских военнослужащих.

О возможном причиненном ущербе или пострадавших в результате налета сведений пока не имеется.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше