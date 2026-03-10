В Омской области 18-летний водитель спровоцировал ДТП с шестью пострадавшими

Прокуратура Омского района контролирует ход проверки по факту серьёзного ДТП, в котором пострадали шесть человек. Авария произошла вечером 9 марта на 832-м километре трассы Челябинск — Новосибирск.
По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Nissan при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus, за рулём которого находился 31-летний мужчина.
В результате аварии травмы получили оба водителя, а также четверо пассажиров Nissan. В больницы были доставлены 17-летняя и 19-летняя девушки, а также 60-летние мужчина и женщина.
В прокуратуре сообщили, что окончательные причины и все обстоятельства происшествия установят в ходе проверки. Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле.
После того как станет известна степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.