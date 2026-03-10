Красноярец отправится под суд за вождение автомобиля под наркотиками

По информации краевой прокуратуры, осенью 2024 года 37‑летний красноярец три раза попадался дорожным полицейским в пьяном состоянии и отказывался пройти медосвидетельствование.
За отказ суд назначал ему штраф по 30 тыс. рублей и лишал права управления на полтора года. Постановления вступили в силу, но нарушитель просто заплатил штраф и остался без прав на 4,5 года — формально, но не фактически.
«Спустя год он вновь сел за руль, на этот раз отправился по трассе Р‑257 “Енисей” в сторону Кызыла. В Балахтинско-Новосёловском округе районе машину остановил экипаж ДПС, инспекторы заподозрили опьянение, и теперь водитель всё‑таки прошёл медосвидетельствование — анализ показал наркотики в крови. На этот раз ограничиться административным протоколом было уже невозможно: с учетом предыдущих лишений прав за отказ от освидетельствования в его действиях усмотрели признаки преступления. Сам водитель вину не признал и раскаяния не выразил», — уточнили в надзорном ведомстве.
В настоящее время мужчине утверждено обвинение в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже наказанным за подобное нарушение по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Суд наложил арест на его Lexus LX 570 2021 года выпуска стоимостью более 13 млн руб. Внедорожник является вещественным доказательством, а при обвинительном приговоре подлежит конфискации в доход государства как имущество, использованное при совершении преступления.