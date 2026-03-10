Красноярец отправится под суд за вождение автомобиля под наркотиками

«Спустя год он вновь сел за руль, на этот раз отправился по трассе Р‑257 “Енисей” в сторону Кызыла. В Балахтинско-Новосёловском округе районе машину остановил экипаж ДПС, инспекторы заподозрили опьянение, и теперь водитель всё‑таки прошёл медосвидетельствование — анализ показал наркотики в крови. На этот раз ограничиться административным протоколом было уже невозможно: с учетом предыдущих лишений прав за отказ от освидетельствования в его действиях усмотрели признаки преступления. Сам водитель вину не признал и раскаяния не выразил», — уточнили в надзорном ведомстве.