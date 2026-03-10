Исчезновение семьи в Атырауской области: найдены еще два тела

Подробности стали известны из публикации регионального издания «Ак Жайык». Как оказалось, их тела нашли во дворе дома, который ранее снимал подозреваемый Султан Сарсемалиев вместе с женой.
9 марта 2026 года Султан и его жена Акбаян были доставлены в Алматы. Уже на допросе Сарсемалиев признался в убийстве Наурыза и Мирамгуль.
Он уточнил, что закопал тела во дворе дома, который ранее снимал в микрорайоне Геолог.
«После получения этой информации следователи в Атырау вновь провели работы на указанном участке, где и были обнаружены тела», — говорится в сообщении.
Семья из четырех человек, проживавшая в Кызылкугинском районе Атырауской области, пропала в октябре 2025 года. О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию лишь спустя два месяца.
Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года.
Уже 6 января 2026 года тела супругов были обнаружены в собственном сарае в селе Жангелдин.
По подозрению в совершении преступления в международный розыск был объявлен 29-летний житель Махамбетского района. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена и его супруга — 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи.
24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии задержали казахстанца, подозреваемого в убийстве. На следующий день дочь убитых также была признана подозреваемой.