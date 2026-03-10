Силы ПВО за ночь сбили 17 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, девять беспилотников сбили над Республикой Крым, пять — над территорией Белгородской области, три — над Курской областью, передает РИА Новости.
Днем ранее дрон ВСУ ударил по автозаправочной станции в Токмакском округе Запорожской области. Осколки коптера повредили автобус спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. Ранения получили ученики, а также их тренер.
Кроме того, 8 марта украинские беспилотники попали по жилому дому в городе Васильевке. Около десяти человек пострадали, есть погибшие. Раненым оказали медицинскую помощь.