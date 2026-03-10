Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель насмерть сбил двух подростков на «зебре» в российском городе

Два подростка погибли под колесами автомобиля на пешеходном переходе в городе Ессентуки Ставропольского края.

Два подростка погибли под колесами автомобиля на пешеходном переходе в городе Ессентуки Ставропольского края. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» наехал на двух пешеходов. ДТП произошло на пешеходном переходе.

Под колесами машины оказались 16-летние юноша и девушка. Оба учились в одном из местных учебных заведений. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

После аварии водитель был направлен на медицинское освидетельствование.

Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского края проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: Библейский Джон — серийный убийца, который исчез из истории Глазго.