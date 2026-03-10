Водитель насмерть сбил двух подростков на «зебре» в российском городе

Два подростка погибли под колесами автомобиля на пешеходном переходе в городе Ессентуки Ставропольского края. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» наехал на двух пешеходов. ДТП произошло на пешеходном переходе.
Под колесами машины оказались 16-летние юноша и девушка. Оба учились в одном из местных учебных заведений. От полученных травм они скончались на месте происшествия.
После аварии водитель был направлен на медицинское освидетельствование.
Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского края проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
