Мирошник: один человек погиб, двое пострадали от ударов ВСУ по ж/д составам

В МИД России озвучили потери среди работников железной дороги от ударов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю ВСУ не меньше трех раз атаковали гражданские железнодорожные составы в Крыму и Самарской области. В результате погиб помощник машиниста, еще двое железнодорожников — ранены. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Атаке также подвергся пассажирский поезд Симферополь — Адлер, поврежден локомотив. В Самарской области из-за удара БПЛА пострадал машинист маневрового поезда», — сказал он.

Ранее Мирошник сообщил, что за 2025 год вследствие преступных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) были убиты по меньшей мере 1 065 мирных жителей России, а пострадали не менее 6 483.

А в течение февраля этого года, отметил дипломат, в результате налетов ВСУ погибли 72 мирных жителя, включая одного ребенка.

