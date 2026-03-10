Мирошник: один человек погиб, двое пострадали от ударов ВСУ по ж/д составам

За минувшую неделю ВСУ не меньше трех раз атаковали гражданские железнодорожные составы в Крыму и Самарской области. В результате погиб помощник машиниста, еще двое железнодорожников — ранены. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ранее Мирошник сообщил, что за 2025 год вследствие преступных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) были убиты по меньшей мере 1 065 мирных жителей России, а пострадали не менее 6 483.
А в течение февраля этого года, отметил дипломат, в результате налетов ВСУ погибли 72 мирных жителя, включая одного ребенка.
