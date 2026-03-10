Система ПВО России перехватила 17 дронов ВСУ за ночь

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов: девять — над Крымом, пять — над Белгородской областью и три — над Курской областью», — отметили в ведомстве.
Согласно данным Минобороны, все средства ПВО сработали без сбоев. Возможные последствия от ночной атаки ВСУ на земле пока уточняются.
Ранее Life.ru писал, что украинские дроны атаковали Белгородскую область. В Старом Осколе после удара трёх беспилотников загорелась крыша склада, сотрудники МЧС тушили пожар. В Короче из-за атаки выбило окна в двух частных домах и складском помещении, пострадавших нет.
