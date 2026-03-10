Ричмонд
Минобороны: над территорией страны уничтожили 17 беспилотников ВСУ

Ночью над территорией России сбили семнадцать беспилотников ВСУ. Волгоградскую область очередная террористическая атака.

Девять БПЛА самолетного типа направили на Крым. Еще пять дронов войска ПВО перехватили в Белгородской области. А в Курской области уничтожили три смертоносных летательных аппарата.

Режим беспилотной опасности объявляли в Волгоградской области в ночь с 8 на 9 марта. Ограничения вводили из-за попытки атаковать регион украинским дроном.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

