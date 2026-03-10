Минобороны: над территорией страны уничтожили 17 беспилотников ВСУ

Ночью над территорией России сбили семнадцать беспилотников ВСУ. Волгоградскую область очередная террористическая атака обошла стороной.
Девять БПЛА самолетного типа направили на Крым. Еще пять дронов войска ПВО перехватили в Белгородской области. А в Курской области уничтожили три смертоносных летательных аппарата.
Режим беспилотной опасности объявляли в Волгоградской области в ночь с 8 на 9 марта. Ограничения вводили из-за попытки атаковать регион украинским дроном.
Фото сгенерировано с помощью ИИ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше