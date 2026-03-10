В Калининградском заливе 58 рыбаков пришлось эвакуировать с подтаявшей льдины

9 марта в районе замка Бальга рыбаки не смогли выйти на сушу из-за подтаявшего вдоль береговой линии льда. 5 сотрудников МЧС на двух катерах на воздушной подушке перевозили людей на берег. Двоих любителей подлёдного лова достали из воды, ещё один уже дрейфовал на открытой воде. Никому из спасённых медицинская помощь не понадобилась.