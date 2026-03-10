Охотник назвал возможную причину исчезновения Усольцевых в Красноярском крае

Усольцевы, пропавшие осенью 2025 года в тайге Красноярского края, могли стать жертвами преступления. Такое мнение в интервью ТАСС высказал 9 марта охотник Александр Багаев, участвовавший в поисках. Именно этим, по его словам, может объясняться тот факт, что пропавшие люди и даже их следы до сих пор не найдены.
Напомним, супруги и их пятилетняя дочь бесследно исчезли 28 сентября во время туристического похода в урочище Буратинка. Масштабная поисковая операция, в которой участвовали профессионалы и добровольцы, не принесла результатов. Охотник считает, что в тех местах семьи уже нет. Он заметил, что три человека не могут исчезнуть разом бесследно. Возможно, произошел случайный конфликт, после которого туристов устранили, а их тела вывезли.
По словам Багаева, Сергей и Ирина с маленьким ребенком физически не могли далеко уйти от района поисков, который тщательно прочесывали опытные спасатели и волонтеры.
Напомним, следователи СК рассматривают в качестве основной версии несчастный случай. Активная фаза поисков прекратилась в октябре 2025 года, когда в тайге лег снег. Тогда добровольцы покинули район. Сейчас на место время от времени выезжают профессиональные спасатели, альпинисты и спелеологи, которые выполняют поступающие от полиции и следователей задания в рамках расследования уголовного дела об исчезновении людей. В зоне поисков снег еще не растаял, местами его глубина достигает двух метров.