Прокурор из Уральска обезвредил двух человек после криков о помощи

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокурор отдела прокуратуры Уральска Жандос Куанышбеков 30 января в позднее время в ходе рейдовых мероприятий услышал крики о помощи и незамедлительно направился к месту происшествия.
Прибыв на место, он оперативно обезвредил двух лиц и вызвал полицию. В результате своевременной помощи прокурора потерпевший был спасен, а подозреваемые переданы полиции.
При личном обыске у одного из подозреваемых обнаружены наркотические средства, — рассказали в прокуратуре ЗКО.
В настоящее время проводится досудебное расследование по фактам незаконного лишения свободы, вымогательства и хранения наркотических средств.
В отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
За проявленное мужество и смелые действия Жандос Куанышбеков департаментом полиции награжден ведомственной медалью и ценным подарком.