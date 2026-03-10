Ричмонд
Прокурор из Уральска обезвредил двух человек после криков о помощи

Прокурор отдела прокуратуры Уральска Жандос Куанышбеков 30 января обезвредил двух злоумышленников, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ЗКО.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокурор отдела прокуратуры Уральска Жандос Куанышбеков 30 января в позднее время в ходе рейдовых мероприятий услышал крики о помощи и незамедлительно направился к месту происшествия.

Прибыв на место, он оперативно обезвредил двух лиц и вызвал полицию. В результате своевременной помощи прокурора потерпевший был спасен, а подозреваемые переданы полиции.

При личном обыске у одного из подозреваемых обнаружены наркотические средства, — рассказали в прокуратуре ЗКО.

В настоящее время проводится досудебное расследование по фактам незаконного лишения свободы, вымогательства и хранения наркотических средств.

В отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

За проявленное мужество и смелые действия Жандос Куанышбеков департаментом полиции награжден ведомственной медалью и ценным подарком.