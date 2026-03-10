Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чиновник из Тайшета получил 4 года за подпись под невыполненными работами

Его признали виновным в превышении должностных полномочий при строительстве детского сада.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Тайшетский городской суд вынес приговор бывшему председателю комитета по управлению муниципальным имуществом. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, его признали виновным в превышении должностных полномочий при строительстве детского сада на улице Зои Космодемьянской.

— С октября 2021 по август 2022 года чиновник подписал акты приемки работ. Хотя бригада на самом деле не выполнила часть работ, не поставила материалы и некачественно сделала перекрытия, стены подвала и колонны. На основании подписанных документов подрядчик перечислили деньги, — рассказывают в пресс-службе ведомств.

Ущерб бюджетам превысил 17 миллионов рублей. Контракт в итоге расторгли, а сроки ввода детского сада сорвали. Суд приговорил бывшего чиновника к четырем годам колонии общего режима и запретил занимать определенные должности на два года. Дело на подрядчика выделили в отдельное производство — его будут судить за мошенничество.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибиряк вышел на прогулку с собакой и раскрыл жестокое убийство. В мусорном контейнере он увидел улики, которые вывели на преступника. Подробности.