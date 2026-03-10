Экс-чиновник из Тайшета получил 4 года за подпись под невыполненными работами

Ущерб бюджетам превысил 17 миллионов рублей. Контракт в итоге расторгли, а сроки ввода детского сада сорвали. Суд приговорил бывшего чиновника к четырем годам колонии общего режима и запретил занимать определенные должности на два года. Дело на подрядчика выделили в отдельное производство — его будут судить за мошенничество.