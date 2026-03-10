Уфимца отправили в колонию строгого режима за поджог сожительницы

Как сообщили в пресс-службе инстанции, пьяный подсудимый, находясь в квартире с потерпевшей, умышленно, из неприязни взял стеклянную банку, содержащую легковоспламеняющуюся жидкость, и выплеснул содержимое на одежду и тело последней и с помощью зажигалки поджег одежду. В результате женщина получила ожоги 50% тела І-ІІ-ІІІ степени.