Уфимца отправили в колонию строгого режима за поджог сожительницы

Подсудимый вину признал полностью.

Источник: Башинформ

Калининский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего уроженца Уфы, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице.

Как сообщили в пресс-службе инстанции, пьяный подсудимый, находясь в квартире с потерпевшей, умышленно, из неприязни взял стеклянную банку, содержащую легковоспламеняющуюся жидкость, и выплеснул содержимое на одежду и тело последней и с помощью зажигалки поджег одежду. В результате женщина получила ожоги 50% тела І-ІІ-ІІІ степени.

Подсудимому назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.