Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пещере Грёзы появились информационные указатели для туристов

Спелеологи сняли на видео подземные залы и колодцы нацпарка «Башкирия».

Источник: Комсомольская правда

В национальном парке «Башкирия» участники исследовательского похода провели работы в пещере Грёзы. Они сняли на видео подземные залы и колодцы для проекта «Школа экологической спелеологии».

Кроме того, в пещере разместили информационные таблички. Одна из них появилась в «Зале встречи» — это место, где соединяются пещеры Грёзы и Сосенки. Уникальный рельеф этого участка зафиксировали на камеру.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.