В пещере Грёзы появились информационные указатели для туристов

В национальном парке «Башкирия» участники исследовательского похода провели работы в пещере Грёзы. Они сняли на видео подземные залы и колодцы для проекта «Школа экологической спелеологии».
Кроме того, в пещере разместили информационные таблички. Одна из них появилась в «Зале встречи» — это место, где соединяются пещеры Грёзы и Сосенки. Уникальный рельеф этого участка зафиксировали на камеру.
