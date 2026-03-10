Ричмонд
Юрист Курбаков: Верке Сердючке может грозить до шести лет тюрьмы в России

Украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, в России могут лишить свободы на шесть лет за призывы к экстремизму и пропаганду националистической идеологии. Такое мнение во вторник, 10 марта, выразил юрист и общественный деятель Иван Курбаков.

Еще в январе 2022 года артист исполнял на концерте националистическую песню о Степане Бандере*. Помимо этого, в интервью он утверждал, что встреч между представителями Москвы и Киева якобы не может быть.

Эксперт отметил, что в России предусматривается уголовная ответственность за публикацию или распространение материалов, содержащих призывы к экстремизму, пропаганду националистической или экстремистской идеологии.

— В случае с Данилко — его публичные высказывания и действия могут иметь серьезные юридические последствия. Ему может грозить уголовная ответственность, — цитирует Курбакова РИА Новости.

Директор украинского певца Данилко Игорь Турчинский заявил, что артист спокойно относится к возможному запрету въезда в РФ. В СМИ также появилась информация, что артист всерьез рассматривает возможность навсегда покинуть Украину и даже запросить политическое убежище.

*Лидер запрещенных на территории России экстремистских организаций.