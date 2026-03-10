Житель Брянской области ранен при атаке дрона на автомобиль

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV — дронов поселок Климово Климовского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.