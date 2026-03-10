Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канаде убита певица и политическая обозревательница Нэнси Гревал

Политическую обозревательницу и певицу Нэнси Гревал убили в собственном доме в пригороде канадского Виндзора.

Источник: Аргументы и факты

Политическую обозревательницу и певицу Нэнси Гревал убили в собственном доме в пригороде канадского города Виндзор, передает Need To Know.

Инцидент произошел вечером 3 марта. Экстренные службы прибыли на место после сообщения о нападении и обнаружили 45‑летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Нэнси Гревал, имевшая пенджабские корни, в своих публикациях затрагивала острые вопросы индо‑канадских отношений, чем вызывала критику со стороны части сикхской общины.

Полиция пока не установила мотив преступления и не подтверждает связь с политической деятельностью погибшей. Правоохранители выражают соболезнования семье и просят очевидцев предоставить записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, ранее сообщалось, что британский блогер Джордан Джеймс Парк, известный как «король губ», скончался после неудачной косметической процедуры.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше