В Канаде убита певица и политическая обозревательница Нэнси Гревал

Политическую обозревательницу и певицу Нэнси Гревал убили в собственном доме в пригороде канадского города Виндзор, передает Need To Know.
Инцидент произошел вечером 3 марта. Экстренные службы прибыли на место после сообщения о нападении и обнаружили 45‑летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.
Нэнси Гревал, имевшая пенджабские корни, в своих публикациях затрагивала острые вопросы индо‑канадских отношений, чем вызывала критику со стороны части сикхской общины.
Полиция пока не установила мотив преступления и не подтверждает связь с политической деятельностью погибшей. Правоохранители выражают соболезнования семье и просят очевидцев предоставить записи с камер видеонаблюдения.
