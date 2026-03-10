Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На заводе в Японии произошел выброс угарного газа, есть пострадавшие

В японской префектуре Гифу пострадали как минимум шесть человек при выбросе угарного газа на целлюлозном заводе.

Источник: Аргументы и факты

В Японии на целлюлозном заводе в префектуре Гифу произошел выброс угарного газа, в результате чего пострадали как минимум шесть человек. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Согласно озвученной информации, происшествие случилось во время ремонтных работ по замене клапанов.

Все пострадавшие, по данным спасательных служб, находятся в сознании и получают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о случае в Германии. Там из Бундестага эвакуировали людей из-за предполагаемой утечки большого количества природного газа. К зданию парламента прибыла пожарная служба в составе 100 человек.