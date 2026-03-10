На заводе в Японии произошел выброс угарного газа, есть пострадавшие

В Японии на целлюлозном заводе в префектуре Гифу произошел выброс угарного газа, в результате чего пострадали как минимум шесть человек. Об этом сообщило японское общественное телевидение.
Согласно озвученной информации, происшествие случилось во время ремонтных работ по замене клапанов.
Все пострадавшие, по данным спасательных служб, находятся в сознании и получают медицинскую помощь.
Ранее сообщалось о случае в Германии. Там из Бундестага эвакуировали людей из-за предполагаемой утечки большого количества природного газа. К зданию парламента прибыла пожарная служба в составе 100 человек.