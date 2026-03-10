В Башкирии девушка упала в огонь под банным чаном в одном из глэмпингов

Компания арендовала дом с баней и горячей ванной под открытым небом. Было темно, когда девушка решила окунуться в банный чан. Она наступила на ненадежно закрепленные доски в основании чана и оказалась в топке под чашей. Часть ног обожгло огнем. На помощь ей бросились супруг и друзья.