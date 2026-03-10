Ричмонд
В Башкирии девушка упала в огонь под банным чаном в одном из глэмпингов

Ей выплатят 60 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

В одном из глэмпингов в Нуримановском районе во время отдыха девушка упала в огонь и серьезно пострадала. Все происходило на Павловке, сообщает Mash в Башкирии.

Компания арендовала дом с баней и горячей ванной под открытым небом. Было темно, когда девушка решила окунуться в банный чан. Она наступила на ненадежно закрепленные доски в основании чана и оказалась в топке под чашей. Часть ног обожгло огнем. На помощь ей бросились супруг и друзья.

Медики диагностировали у нее ожоги первой и второй степени. Уголовное дело возбуждать не стали, но владельца банного чана по суду обязали выплатить пострадавшей 60 тысяч рублей.