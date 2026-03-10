В Ростове 8 марта нашли тело молодой женщины со множественными ножевыми ранениями

В Международный женский день, 8 марта, в одном из домов на улице Береговой в Ростове-на-Дону разыгралась настоящая трагедия. Там нашли 26-летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями. Подозрения в убийстве пали на 46-летнего мужа погибшей.
Но мужчину оперативно обнаружить не удалось. С места происшествия он скрылся на своей машине. Подозреваемого объявили в розыск.
Тело мужчины и его автомобиль впоследствии нашли на территории Краснодарского края. Признаков участия постороннего лица в гибели дончанина следователи не обнаружили, сообщили в пресс-службе донского следственного управления.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ). Специалисты устанавливают все обстоятельства преступления.