В Ростове 8 марта нашли тело молодой женщины со множественными ножевыми ранениями

Труп предполагаемого убийцы обнаружили впоследствии в Краснодарском крае.

Источник: Югополис

В Международный женский день, 8 марта, в одном из домов на улице Береговой в Ростове-на-Дону разыгралась настоящая трагедия. Там нашли 26-летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями. Подозрения в убийстве пали на 46-летнего мужа погибшей.

Но мужчину оперативно обнаружить не удалось. С места происшествия он скрылся на своей машине. Подозреваемого объявили в розыск.

Тело мужчины и его автомобиль впоследствии нашли на территории Краснодарского края. Признаков участия постороннего лица в гибели дончанина следователи не обнаружили, сообщили в пресс-службе донского следственного управления.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ). Специалисты устанавливают все обстоятельства преступления.