Опубликовано видео с лобового ДТП на трассе под Омском

На автодороге Челябинск — Новосибирск столкнулись Nissan и Lexus.

Источник: Om1 Омск

В Омском районе вечером 9 марта произошло серьёзное ДТП с пострадавшими. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции в 19:40.

По предварительным данным полиции, на 832-м километре трассы Челябинск — Новосибирск 19-летний водитель автомобиля Nissan при обгоне не убедился в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus под управлением 32-летнего мужчины. Момент ДТП попал на камеру регистратора.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась обоим водителям, а также пассажирам Nissan — 61-летней женщине, 62-летнему мужчине, и двум девушкам 17 и 20 лет.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.