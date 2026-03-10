Опубликовано видео с лобового ДТП на трассе под Омском

В Омском районе вечером 9 марта произошло серьёзное ДТП с пострадавшими. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции в 19:40.
По предварительным данным полиции, на 832-м километре трассы Челябинск — Новосибирск 19-летний водитель автомобиля Nissan при обгоне не убедился в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus под управлением 32-летнего мужчины. Момент ДТП попал на камеру регистратора.
В результате аварии медицинская помощь понадобилась обоим водителям, а также пассажирам Nissan — 61-летней женщине, 62-летнему мужчине, и двум девушкам 17 и 20 лет.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.