Женщину и двоих мужчин задержали за запрещенный сон в отеле

В малайзийском штате Джохор сотрудники религиозного ведомства задержали женщину и двух мужчин примерно 30 лет во время рейда в частном доме. Об этом сообщает Mothership.
Проверка прошла 3 марта около полудня в двухэтажном таунхаусе в районе Бандар Дато Онн города Джохор-Бару. Поводом для рейда стало сообщение от местных жителей.
Сотрудники департамента исламского религиозного управления штата Джохор (JAINJ) осмотрели две спальни. Во второй комнате они обнаружили троих человек.
Один мужчина спал на односпальной кровати без рубашки, в шортах. Рядом стояла большая кровать, на которой находились мужчина и женщина под одеялом.
После проверки выяснилось, что задержанные не состоят в браке и не являются родственниками. По данным следствия, двое мужчин работают вместе, а женщина разведена.
Во время опроса женщина заявила, что почувствовала недомогание и пришла в дом, чтобы отдохнуть.
Следователи также установили, что женщина и мужчина, которые находились на одной кровати, давно знакомы и регулярно приходили в этот дом вместе. После проверки пару задержали по подозрению в нарушении правил «халват» — уединения мужчины и женщины без брака или родственных связей.
В некоторых штатах Малайзии религиозные органы проводят специальные проверки на такие нарушения. Подобные случаи могут рассматриваться в религиозных судах и приводить к административным или судебным разбирательствам.
