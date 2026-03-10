Жителей Башкирии ждут две короткие рабочие недели подряд

В марте жителей Башкирии, работающих по пятидневному графику, ждут две четырехдневные рабочие недели подряд. Первая короткая неделя началась 10 марта и продлится до 13 марта включительно. Причина оказалась в переносе выходного дня с 8 марта на понедельник, 9 марта.
Вторая короткая неделя придется на период с 16 по 19 марта. В пятницу, 20 марта, мусульмане отметят Ураза-байрам, поэтому после четырех рабочих дней последуют три выходных: 20, 21 и 22 марта. Кроме того, четверг, 19 марта, станет предпраздничным днем — работать в этот день нужно на час меньше.
