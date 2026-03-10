Жителей Башкирии ждут две короткие рабочие недели подряд

Вторая короткая неделя придется на период с 16 по 19 марта. В пятницу, 20 марта, мусульмане отметят Ураза-байрам, поэтому после четырех рабочих дней последуют три выходных: 20, 21 и 22 марта. Кроме того, четверг, 19 марта, станет предпраздничным днем — работать в этот день нужно на час меньше.