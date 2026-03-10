Ричмонд
Четыре подростка пострадали в результате массовой драки в ярославском ТЦ

Четыре подростка пострадали в результате драки в торговом центре в Ярославле. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Правоохранители возбудили уголовное дело. По предварительным данным, подростки грубо нарушали общественный порядок в ТРК «Аура» и применяли по отношению к сверстникам насилие.

— Следователями устанавливаются опубликованные в СМИ обстоятельства противоправных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних, — сообщает Telegram-канал ведомства.

По данным СМИ, инцидент случился вечером 9 марта на улице Победы. Участники, вооруженные ножами, шокерами и перцовыми баллончиками, сначала выясняли отношения на улице, а затем переместились внутрь ТЦ. Очевидцы также заметили у одного из дерущихся предмет, похожий на пистолет.