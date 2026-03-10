Четыре подростка пострадали в результате массовой драки в ярославском ТЦ

По данным СМИ, инцидент случился вечером 9 марта на улице Победы. Участники, вооруженные ножами, шокерами и перцовыми баллончиками, сначала выясняли отношения на улице, а затем переместились внутрь ТЦ. Очевидцы также заметили у одного из дерущихся предмет, похожий на пистолет.