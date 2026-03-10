Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Толпа подростков избила сверстника в Первоуральске

Инцидентом заинтересовались в городской прокуратуре.

Источник: Freepik

Прокуратура свердловского города Первоуральска организовала проверку по информации о нанесении сверстниками телесных повреждений подростку. На школьника напала толпа несовершеннолетних, которые нанесли учащемуся несколько ударов по голове и туловищу, причинив телесные повреждения.

«При этом происходящее снималось на камеру мобильного телефона, — рассказали в прокуратуре. —Специалисты ведомства в ходе надзорных мероприятий проверят достоверность опубликованной информации, установит обстоятельства инцидента между подростками». Также будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.