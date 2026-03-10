Ричмонд
В Белгородской области два человека погибли в результате ударов ВСУ

БЕЛГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Два человека погибли, 19 получили ранения в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины за прошедшие выходные, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Хотя для Белгородской области они выдались очень тяжелыми. 19 человек ранено, 2 человека погибло», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.