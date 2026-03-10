В Белгородской области два человека погибли в результате ударов ВСУ

В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.