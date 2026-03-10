В Екатеринбурге поймали сбежавшего после приговора суда педофила

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН, осужденный находился под подпиской о невыезде, несмотря на тяжесть обвинений. Ему вменяли насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством и особой жестокостью, истязание несовершеннолетнего. По решению суда мужчине было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строго режима. Но конвой не успел взять осужденного под стражу, тот успел скрыться.
Схожая история в регионе произошла в прошлом году. В суде Алапаевска был вынесен приговор 32-летнему Александру Шаньгину и 30-летнему Александру Быкову, признанным виновными по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Шаньгина приговорили к 11,5 годам лишения свободы, Быкова — к 10,5.
СК поначалу отказался заводить на них уголовное дело. После того, как мать потерпевшей обратилась к адвокату Сергею Самкову, удалось добиться этого. Как сообщили в суде Свердловской области, следователь, который изначально вообще не хотел возбуждать уголовное дело, не стал ходатайствовать в суде об аресте обвиняемых, а отпустил их под подписку о невыезде. Это, по мнению суда, и стало причиной того, что Шаньгину и Быкову удалось сбежать. 13 октября стало известно, что сотрудники ГУФСИН и полиции сумели поймать Александра Шаньгина. Его подельник Быков пробыл на свободе до середины января.