В Екатеринбурге поймали сбежавшего после приговора суда педофила

СК поначалу отказался заводить на них уголовное дело. После того, как мать потерпевшей обратилась к адвокату Сергею Самкову, удалось добиться этого. Как сообщили в суде Свердловской области, следователь, который изначально вообще не хотел возбуждать уголовное дело, не стал ходатайствовать в суде об аресте обвиняемых, а отпустил их под подписку о невыезде. Это, по мнению суда, и стало причиной того, что Шаньгину и Быкову удалось сбежать. 13 октября стало известно, что сотрудники ГУФСИН и полиции сумели поймать Александра Шаньгина. Его подельник Быков пробыл на свободе до середины января.