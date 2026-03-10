Ричмонд
В минздраве Башкирии сообщили о состоянии выживших в двух ДТП

Аварии произошли накануне днем.

Источник: Башинформ

Вчера в Кармаскалинском районе столкнулись три легковых автомобиля. Как информировал «Башинформ», в ДТП пострадали шесть человек, среди них двое детей.

По данным министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, в больницы Уфы госпитализировали пятерых пациентов. Состояние четырех из них оценивается как средней тяжести, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Всем им оказывается необходимая медпомощь.

Еще одно ДТП в Караидельском районе унесло жизни пятерых человек. За жизни еще двоих сейчас борются врачи Бирской ЦРБ, сообщил министр. Оба пациента находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Они поставлены на контроль в службе санитарной авиации. После стабилизации состояния их переведут в уфимские медучреждения.