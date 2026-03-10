В минздраве Башкирии сообщили о состоянии выживших в двух ДТП

Еще одно ДТП в Караидельском районе унесло жизни пятерых человек. За жизни еще двоих сейчас борются врачи Бирской ЦРБ, сообщил министр. Оба пациента находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Они поставлены на контроль в службе санитарной авиации. После стабилизации состояния их переведут в уфимские медучреждения.