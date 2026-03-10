Ричмонд
Мощный сход мусора накрыл людей на полигоне в Индонезии

Не менее 7 человек погибли при обрушении крупнейшей свалки Индонезии — полигона Бантарагебанг.

Не менее 7 человек погибли при обрушении крупнейшей свалки Индонезии — полигона Бантарагебанг. Об этом сообщают местные службы.

Инцидент произошел после сильных дождей. Поток мусора сошел со склона и накрыл часть территории полигона.

Под слоем отходов оказались грузовики и небольшие продуктовые лавки, которые находились на свалке.

К поисковой операции привлекли более 200 волонтеров. Также используются беспилотники с тепловизорами, чтобы найти людей под мусором.

Площадь полигона Бантарагебанг составляет около 110 гектаров. Каждый год сюда свозят до 7 тыс. тонн отходов.

