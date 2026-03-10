Предприятиям Башкирии требуется 23,4 тысячи работников

Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахунов опубликовал свежие данные о спросе на рабочую силу в регионе. В январе 2026 года предприятиям республики требовалось 23,4 тысячи сотрудников. Это на 26,6 процента меньше, чем в январе прошлого года, и на 20,4 процента ниже показателей декабря. Эксперты связывают снижение с охлаждением экономики: бизнес пока не готов нанимать людей в прежних объемах.