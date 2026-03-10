Блогер Михеев подал новый иск к продюсеру Разину

Российский блогер Евгений Михеев подал новый иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к продюсеру Андрею Разину. Об этом свидетельствуют данные суда.
Заявление поступило в инстанцию в январе. По нему уже состоялась беседа, а рассмотрение по существу назначили на 12 марта. Суть претензий Михеева к Разину не раскрывается, передает РИА Новости.
Продюсера заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Разин заявил, что преследование в России его не беспокоит, так как он живет в США, где зарегистрированы права на все хиты группы «Ласковый май».
По данным сотрудников правоохранительных органов, продюсер подделал договор с автором песен коллектива Сергеем Кузнецовым о передаче авторских прав и получал деньги за эти композиции. Подробности дела — в отдельном материале «Вечерней Москвы».