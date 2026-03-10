Ричмонд
Израиль нанес ракетный удар по школе в иранском Хомейнем

Вооруженные силы Израиля нанесли удар по школе в иранском Хомейне.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Израиля нанесли удар по школе в иранском Хомейне, передает агентство Fars со ссылкой на замглавы службы безопасности провинции Маркази.

Как отметил собеседник издания, в результате ракетного удара были также повреждены несколько жилых домов вокруг здания.

При этом сведений о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что спустя несколько часов после нанесения американо-израильской авиацией ударов по иранским нефтехранилищам в регионе были зафиксированы осадки, которые можно охарактеризовать как кислотные дожди.