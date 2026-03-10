Ричмонд
СКР возбудил уголовное дело после нападения собак на ребенка в Полевском

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на ребёнка.

Источник: Аргументы и факты

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на ребёнка, сообщили в СУ СКР по региону.

Следственный комитет РФ по региону подтвердил открытие производства по статье 293 УК РФ («Халатность»). По информации ведомства, основанием для возбуждения дела стали признаки бездействия должностных лиц, ответственных за предотвращение нападений бродячих животных на людей.

В рамках расследования следователи не только установят все обстоятельства инцидента с участием ребёнка, но и проверят, имели ли место аналогичные случаи за последнее время.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Владивостока оказалась в больнице после нападения трёх доберманов.