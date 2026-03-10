Купили через интернет: под Волгоградом задержали троих любителей «соли»

В Михайловском районе Волгоградской области полицейские пресекли попытку троих местных жителей пополнить свои запасы запрещенных веществ. Как это часто бывает, молодые люди решили не искать легких путей и отправились за покупками в теневой сегмент интернета. Сговорившись, приятели оплатили товар и получили координаты заветного тайника.
Однако спокойно забрать посылку и разойтись по домам им не дали. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД по Михайловке уже были начеку. Оперативники задержали троицу прямо в момент досмотра места, где был спрятан сверток.
Экспертиза позже подтвердила догадки полиции: в упаковке находился N-метилэфедрон — опасное синтетическое вещество.
Сами задержанные не стали отпираться и признались, что наркотик купили исключительно для себя, чтобы «расслабиться». Но закон такие объяснения не смягчает. На компанию уже завели уголовное дело за покушение на незаконное приобретение и хранение наркотических средств.
Сейчас решается вопрос о том, чтобы отправить всех троих в следственный изолятор. За неудачную прогулку к тайнику фигурантам дела теперь придется отвечать по всей строгости закона.
