За доведение девушки до самоубийства россиянку приговорили к условному сроку

Пыть-Яхский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа признал местную жительницу виновной в доведении знакомой девушки до самоубийства. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов Югры.
Суд назначил подсудимой условное наказание сроком 3 года 7 месяцев. Также ее обязали выплатить семье погибшей компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. рублей.
Суд установил, что женщина в течение года преследовала девушку по имени Азалия. По данным следствия, она избивала ее на работе, шантажировала интимным видео и распространяла запись среди знакомых и коллег потерпевшей.
Родственники погибшей не знали причины конфликта и жесткой травли. Сама обвиняемая заявила журналистам, что произошедшее связано с личными обстоятельствами.
По словам близких, девушка постепенно перестала выходить из дома и почти ни с кем не общалась. Она также брала микрокредиты, однако родственники не знают, куда уходили деньги.
Из медицинских учреждений поступало четыре сообщения о ее избиении.
4 мая 2024 года девушка выбежала из квартиры на балкон девятого этажа и упала вниз. Ее тело нашли под окнами дома.
Эксперты установили, что в момент гибели она находилась в состоянии эмоциональной подавленности, вызванной длительной психотравмирующей ситуацией.
